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«Хотелось бы поменьше выпендриваться»: Нагиев раззадорил фанаток обнаженным торсом 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
«Я мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда»
Фото: Globallookpress.com
53-летний Дмитрий Нагиев обладает своеобразным чувством юмора. Об этом не раз высказывалась и экранная «жена» шоумена Мария Горбань. С актером девушка познакомилась много лет назад на съемках сериала «Кухня». Позже последовали различные рекламные компании, комедии и фильмы, в которых Дмитрий и Мария играли то супругов, то влюбленную пару, то мужа и жену в разводе.
На свежем селфи Нагиев предстал обнаженным по пояс, раззадорив фанаток видом мускулистого торса. Пришедшие в восторг поклонницы заверили, что с удовольствием бы засыпали на этой широкой груди. Правда им никто не предлагает. Стоит отметить, что свою личную жизнь Дмитрий, словно лев оберегает от обезумевших фанаток и вездесущей прессы.
@nagiev.universal
«Я давно мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда. Вот как мог развернул свои хляби. Хотелось бы, конечно, поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности», — отметил шоумен.
Ранее Мария Горбань призналась, что Дмитрий Нагиев посмеивался над ней из-за того, что она соглашается на участие в различных рекламных проектах. Шоумен подколол актрису за то, что она якобы очень любит деньги.
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Звёзды , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань
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