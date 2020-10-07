«Я мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда»

53-летний Дмитрий Нагиев обладает своеобразным чувством юмора. Об этом не раз высказывалась и экранная «жена» шоумена Мария Горбань . С актером девушка познакомилась много лет назад на съемках сериала «Кухня». Позже последовали различные рекламные компании, комедии и фильмы, в которых Дмитрий и Мария играли то супругов, то влюбленную пару, то мужа и жену в разводе.

На свежем селфи Нагиев предстал обнаженным по пояс, раззадорив фанаток видом мускулистого торса. Пришедшие в восторг поклонницы заверили, что с удовольствием бы засыпали на этой широкой груди. Правда им никто не предлагает. Стоит отметить, что свою личную жизнь Дмитрий, словно лев оберегает от обезумевших фанаток и вездесущей прессы.

@nagiev.universal

«Я давно мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда. Вот как мог развернул свои хляби. Хотелось бы, конечно, поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности», — отметил шоумен.

Ранее Мария Горбань призналась, что Дмитрий Нагиев посмеивался над ней из-за того, что она соглашается на участие в различных рекламных проектах. Шоумен подколол актрису за то, что она якобы очень любит деньги.