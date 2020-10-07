«Я получила бумеранг»: Королева сделала признание 

В программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» показали видео, на котором певица Наташа Королева признается, что увела своего первого мужа Игоря Николаева из семьи. Она отмечает, что позже ей прилетел бумеранг — артистка испытала те же чувства, что и бывшая супруга музыканта во время его предательства.

— Да, безусловно, я раскаиваюсь, что разрушила семью. Это было в моем первом браке. Я стала единицей, которая сделала плохо другой женщине. Ее переживания, страдания начали проявляться в моей жизни. Данный опыт у меня был, я его прошла, получила бумеранг. По сути, я оказалась в такой же ситуации, как первая супруга моего бывшего мужа,

— рассказала артистка.

Королева добавила, что испытала на себе, как это больно.

Также в телешоу Рустам Солнцев напомнил, что сама Алла Пугачева на давнем бенефисе Игоря Николаева намекала на то, что Наташа Королева разрушила семью композитора.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Напомним, что Наташа Королева девять лет была супругой композитора Игоря Николаева. В 2001 году они расстались на год, не оформив развод. Певица тяжело переживала случившееся и однажды пошла в стриптиз-клуб с подругой, где и увидела Глушко. Танцор впечатлил артистку, и она пригласила его в свое шоу. Закончилось же их сотрудничество ответным приглашением стриптизера к нему в гости. В итоге пара провела вместе ночь, и Королева забеременела. В 2002 году у артистов родился сын Архип, а год спустя они сыграли свадьбу.