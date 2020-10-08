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Соседов высказался об «алкоголизме» Овсиенко 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Соседов высказался об «алкоголизме» Овсиенко
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что слабо верит в историю, связанную с алкоголизмом певицы Татьяны Овсиенко.

«Это неправда. Я в это слабо верю. Она не та, кто будет пить. Какая-то чушь. Впервые слышу, что такая история с ней случилась. Я не слышал, чтобы муж ее спаивал. Она совсем не по этой части. Она в молодости никогда не злоупотребляла алкоголем. Ей сейчас 53 года. В этом возрасте пить не начинают. Либо продолжают, либо заканчивают. Может выпивала с мужем или любовником, но не больше. Таня не любила никогда пиара. О ней мало, что было известно. Даже когда ребенка она взяла из детдома, об этом говорилось мало. Мы мало о ней знаем. Она никогда не занималась саморекламой. Наверное, кто-то пытается на ее имени заработать».

Также Соседов вспомнил историю с певицей Валентиной Легкоступовой, которая пила и получила травму, упав в ванной. В результате она скончалась.

«У Легкоступовой было все иначе. Там вовремя не вызвали врача, когда она упала в ванной. Ее только на третий день отправили в больницу. Произошло кровоизлияние в мозг. Если бы сразу отправили в больницу, то ее спасли», — сказал он.

Ранее одна из подруг Татьяны Овсиенко заявила, что исполнительница сильно пьет в последнее время. Причем к спаиванию причастен ее гражданский муж Александр Меркулов.
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Звёзды , Сергей Соседов , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов
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