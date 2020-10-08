Соседов уверен, что ни близости, ни настоящих чувств в паре нет, их союз изначально строился на исключительно деловых отношениях.

Соседов считает себя большим фанатом Примадонны и поэтому уверяет, что хорошо знает певицу. По его словам, всё сказанное Пугачёвой надо делить на два.

Соседов добавил, что таким приёмам Пугачёву научил первый муж Александр Стефанович. Он якобы говорил своей супруге, что нужно делать всё, чтобы о тебе писали и говорили. Критик заверил, что образ певицы, который видит публика — это миф, 75% всей информации о ней не соответствуют действительности.