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Соседов назвал фарсом отношения Пугачевой и Галкина

News.ruиещё 5
3 часа назад
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в отношениях Максима Галкина и Аллы Пугачёвой нет любви, а их брак — это игра на публику и фарс.
Соседов уверен, что ни близости, ни настоящих чувств в паре нет, их союз изначально строился на исключительно деловых отношениях.
Здесь даже обсуждать нечего! У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно. Я уже не раз об этом говорил! — цитируют критика «Невские новости».
Соседов считает себя большим фанатом Примадонны и поэтому уверяет, что хорошо знает певицу. По его словам, всё сказанное Пугачёвой надо делить на два.
То, что говорит Алла, всерьез воспринимать нельзя. Если кто-то это делает, то он дурак полный! Со стороны Аллы только бла-бла-бла, всё — ложь. Чистая игра на публику от пресыщенности. Ей нужно постоянно играть, изображать радость, устраивать шоу, — рассказал критик.
Соседов добавил, что таким приёмам Пугачёву научил первый муж Александр Стефанович. Он якобы говорил своей супруге, что нужно делать всё, чтобы о тебе писали и говорили. Критик заверил, что образ певицы, который видит публика — это миф, 75% всей информации о ней не соответствуют действительности.
Звёзды,Сергей Соседов,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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