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«Огонь любви»: Волочкова запечатлелась у камина в особняке со своим таинственным мужчиной 

Teleprogramma.pro и ещё 2 5 часов назад
Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram разместила снимок со своим любимым человеком. Она запечатлены вдвоем на кухне около камина. При этом по традиции балерина сделала кадр так, чтобы не было видно лица любимого человека. Также по традиции она закрыла комментарии, чтобы не читать негатив в свой адрес. Как известно, поклонники недолюбливают танцовщицу и постоянно обвиняют во всех смертных грехах.
@volochkova_art
«Огонь любви», — кратко подписала она красивую фотографию.
Ранее Анастасия Волочкова говорила, что на красивую дату 10.10.2020 намечена ее свадьба. Судя по всему, торжество из-за пандемии будет перенесено на другие числа.
Многие хейтеры, а также недоброжелатели танцовщицы считают, что на самом деле никакого любимого мужчины около Волочковой и близко нет. Якобы она выдумала всю эту историю, чтобы лишний раз пропиариться. Правда, это или нет — покажет время.
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Звёзды , Видео , Другое , Анастасия Волочкова
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