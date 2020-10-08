Музыкант Олег Газманов , у которого только за последние полгода отменилось более ста концертов, во время общения с прессой в Крыму в рамках фестиваля «Новая детская волна» заявил, что у него нет денег, чтобы содержать свою команду артистов.

Как отметил Газманов, концертов сейчас практически нет. По его словам, некоторые люди до сих пор заблуждаются, когда думают, что звезды купаются в деньгах. Как заметил певец, у него в команде 17 человек. Эти люди помогают ему в организации концертов. Сейчас из-за пандемии выступлений нет. Он не имеет возможности кормить артистов — гитаристов, клавишников, звукорежиссеров.

«Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: «А артисты? Как хотите, так и живите!»