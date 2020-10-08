Газманов пожаловался на безденежье

Российский певец Олег Газманов рассказал о бедственном положении, в котором оказался он сам и другие артисты. Это произошло из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Певец пожаловался на то, что из-за множества отмененных концертов ему нечем платить зарплату людям из его команды. Об этом он рассказал во время общения с прессой на фестивале "Новая детская волна", его слова приводит издание Teleprogramma.pro.

"Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает",

— сказал он.

Как рассказал Газманов, в его команде 17 человек — это люди, которые помогают ему в организации концертов. Но из-за того, что выступлений сейчас практически нет, финансовое положение звезды сильно пошатнулось. И, по словам артиста, люди ошибаются, когда думают, что звезды шоу-бизнеса обладают большим количеством денег.