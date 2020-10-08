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Кафельникова объяснила, почему рассталась с Фараоном 

Teleprogramma.pro и ещё 4 4 часа назад
Кафельникова объяснила, почему рассталась с Фараоном
Фото: Teleprogramma.pro
Роман дочери Евгения Кафельникова, начинающей модели Алеси и рэпера Фараона (настоящее имя Глеб Голубин, — Прим. ред.) претерпел множество взлетов и падений. Молодая пара то сходилась, то расставалась, плодя множество слухов для прессы. Сейчас 21-летняя красотка встречается с бизнесменом Георгием Петришиным, а о своем прошлом возлюбленном и вспоминать не хочет.
Об этом девушка рассказала поклонникам 7 октября, отвечая на вопросы в Instagram.

«Мне не о чем общаться с человеком, который перестает развиваться как личность и принимает позицию, в которой довольствуется тем, что у него есть», — ответила Алеся на вопрос, общается ли она с рэпером.

Начинающая модель отметила, что для нее важно всегда стремиться к чему-то большему в жизни, и на данный момент рядом с ней именно такой человек, а Фараон данному критерию не соответствует.
Добавим, что сейчас девушка живет во Франции и купается в роскоши, это видно по фото и видео, которые она публикует в социальных сетях. Она также рассказала поклонникам, как начался ее роман Петришиным. Алеся пришла в ресторан с друзьями и вдруг заметила мужчину, который пристально на нее смотрел. Весь вечер загадочный незнакомец не отводил взгляд, что раздражало красавицу. Но потом он подошел и попросил номер девушки, а утром уже стоял у ее подъезда с цветами. Вот такие отношения по нраву дочери именитого теннисиста.
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Звёзды , Другое , Евгений Кафельников , Георгий Петришин , Глеб Голубин
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