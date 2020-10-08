"Ваня, обожаю! Приятно, что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю, но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли, Ваня, не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю".