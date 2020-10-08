Продюсер Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о дорогостоящей покупке коляски для ребенка.
Напомним, недавно Рудковская похвасталась новой вещью — коляской для ребенка от люксового бренда Dior. Такая вещь стоит 569 тысяч рублей, поэтому такое приобретение стало предметом обсуждения среди широкой публике. А Иван Ургант даже решил пошутить в своей программе по этому поводу:
"Это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое".
Рудковская ответила на шутку Урганта в своем профиле Instagram:
"Ваня, обожаю! Приятно, что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю, но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли, Ваня, не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю".
Ранее "Рамблер" писал, что Яна Рудковская вновь стала мамой.