Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Рудковская ответила на шутку Урганта о коляске за полмиллиона рублей 

Стелла Шмель 3 часа назад
Продюсер Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о дорогостоящей покупке коляски для ребенка.
Напомним, недавно Рудковская похвасталась новой вещью — коляской для ребенка от люксового бренда Dior. Такая вещь стоит 569 тысяч рублей, поэтому такое приобретение стало предметом обсуждения среди широкой публике. А Иван Ургант даже решил пошутить в своей программе по этому поводу:

"Это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое".

Рудковская ответила на шутку Урганта в своем профиле Instagram:

"Ваня, обожаю! Приятно, что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю, но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли, Ваня, не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю".

Ранее "Рамблер" писал, что Яна Рудковская вновь стала мамой.
Звёзды , Видео , Иван Ургант , Яна Рудковская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы признаки хорошего любовника
Названы признаки хорошего любовника
«Я получила бумеранг»: Королева сделала признание
«Я получила бумеранг»: Королева сделала признание
Названа вопиющая ошибка при варке картофеля
Названа вопиющая ошибка при варке картофеля
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Как на самом деле делают хрустящие багеты
02:21
Как на самом деле делают хрустящие багеты
Еда
Мельникова наконец показала младшего сына
02:25
Мельникова наконец показала младшего сына
Звёзды Дети
Выбраны продукты, отвечающие за здоровье зубов
06:11
Выбраны продукты, отвечающие за здоровье зубов
Еда
Жванецкий заявил, что покидает сцену
02:35
Жванецкий заявил, что покидает сцену
Звёзды
Чем заесть стресс, чтобы не потолстеть
06:08
Чем заесть стресс, чтобы не потолстеть
Еда Здоровье
Какая диета помогает спланировать пол ребенка
04:04
Какая диета помогает спланировать пол ребенка
Здоровье Дети
9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
03:22
9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение