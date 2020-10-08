Известная испанская актриса Пенелопа Крус выложила в свой Инстаграм постер нового фильма, в котором примет участие. И случайно "раздула" конфликт между армянами и азербайджанцами. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Крус выложила постер, в котором она позирует на фоне флага. В какой-то момент в радостные комментарии поклонников кино-работ актрисы ворвались армяне и азербайджанцы и стали сначала обсуждать флаг на постере, а потом ссориться из-за принадлежности нагорного Карабаха (из-за которого сейчас между странами происходят военные действия). Правда, невнимательные подписчики совершили большую ошибку, начав этот конфликт.

@penelopecruzoficial

В будущем фильме Пенелопа сыграет агента из Колумбии, поэтому на постере женщина позирует на фоне флага именно этой страны. Хотя он, действительно, чем-то напоминает флаг Республики Армении. Путаница вызвала настоящий взрыв под постом знаменитости. И хотя ситуация разъяснилась довольно быстро, снежный ком было уже не остановить.

"Армяне у меня плохие новости…это триллер фильма. И это флаг Колумбии, ребят".

В комменты начали "стекаться" люди из Армении, Азербайджана и даже Грузии. Кто-то ругался, кто-то иронизировал, а кто-то пытался объяснить знаменитости суть конфликта на Карабахе.

"Все кидают флаги Азербайджана и Армении… Пусть тут будет и флаг Грузии", — написали подписчики.

Интересно, когда в обсуждение включится сама Пенелопа Крус.