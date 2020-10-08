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«В этом возрасте пить не начинают»: Соседов опроверг слухи об алкоголизме Овсиенко 

Стелла Шмель 1 час назад
Вокруг жизни артистки Татьяны Овсиенко в последние дни появилось множество слухов. Якобы, певица стала злоупотреблять алкоголем и ее пора спасать. Об этом заявила подруга звезды, обвинив ее гражданского мужа в том, что тот заставляет Овсиенко пить.
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения. Его слова приводит издание Teleprogramma.pro.

"Это неправда. Я в это слабо верю. Она не та, кто будет пить. Какая-то чушь. Впервые слышу, что такая история с ней случилась. Я не слышал, чтобы муж ее спаивал. Она совсем не по этой части. Она в молодости никогда не злоупотребляла алкоголем. Ей сейчас 53 года. В этом возрасте пить не начинают. Либо продолжают, либо заканчивают",

— заключил он.
По словам Соседова, Овсиенко не была сторонницей пиара и всегда старалась сохранить свою личную жизнь в тайне. Даже когда Татьяна взяла ребенка из детдома, говорили об этом мало и быстро забыли.

"Она никогда не занималась саморекламой. Наверное, кто-то пытается на ее имени заработать",

— высказал он свое мнение.
Ранее "Рамблер" писал, что подруга Овсиенко заявила, что певица спивается с мужем.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Сергей Соседов , Татьяна Овсиенко
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