Дочь Харламова посмеялась над ним из-за любви к еде 

Юморист и актер Гарик Харламов показал подписчикам ролик, в котором учит свою дочь Настю пословицам. В частности, он говорит ей, что сначала ей нужно сделать дело, а потом гулять смело.

— Сколько папу не корми, он все равно в лес смотрит, — в ответ заявила ему дочь.

Харламов опубликовал ролик, заявив, что у его дочери креативное мышление. Судя по ролику, девочка не хотела заниматься гимнастикой, но в итоге пошла на урок.

Подписчики отметили, что девочка очень похожа на маму и предложили поставить на кухню шлагбаум, чтобы у юмориста не было возможности лишний раз попасть к холодильнику. Видео опубликовано в Instagram.