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Дочь Харламова посмеялась над ним из-за любви к еде 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Юморист и актер Гарик Харламов показал подписчикам ролик, в котором учит свою дочь Настю пословицам. В частности, он говорит ей, что сначала ей нужно сделать дело, а потом гулять смело.

— Сколько папу не корми, он все равно в лес смотрит, — в ответ заявила ему дочь.

Харламов опубликовал ролик, заявив, что у его дочери креативное мышление. Судя по ролику, девочка не хотела заниматься гимнастикой, но в итоге пошла на урок.
Подписчики отметили, что девочка очень похожа на маму и предложили поставить на кухню шлагбаум, чтобы у юмориста не было возможности лишний раз попасть к холодильнику. Видео опубликовано в Instagram.
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Звёзды , Видео , Гарик Харламов
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