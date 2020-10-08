Роза Сябитова , одна из ведущих шоу «Давай поженимся!», довольно часто дает советы женщинам, состоящим в браке или только ищущим спутника жизни. В интервью YouTube-каналу «Отдых Миллионера» телеведущая заявила, что все мужья изменяются женам и с этим фактом нужно смириться.

Сябитова уверена, что не изменяет только импотент или мужчина нетрадиционной ориентации:

«Умный мужчина изменяет, но не выносит мозг своей жене, она даже не догадывается».

Телеведущая также утверждает, что у женщины есть возможность удержать мужчину возле себя, однако для того нужно будет приложить усилия. По ее словам, мужчина всегда должен быть полностью удовлетворенным.

Интересно, что у самой Сябитовой личная жизнь сложилась не лучшим образом. Она дважды была замужем и имеет двух взрослых детей от первого супруга.