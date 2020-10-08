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«Умный мужчина изменяет, но не выносит мозг» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
«Умный мужчина изменяет, но не выносит мозг»
Фото: РИА Новости
Роза Сябитова, одна из ведущих шоу «Давай поженимся!», довольно часто дает советы женщинам, состоящим в браке или только ищущим спутника жизни. В интервью YouTube-каналу «Отдых Миллионера» телеведущая заявила, что все мужья изменяются женам и с этим фактом нужно смириться.
Сябитова уверена, что не изменяет только импотент или мужчина нетрадиционной ориентации:

«Умный мужчина изменяет, но не выносит мозг своей жене, она даже не догадывается».

Телеведущая также утверждает, что у женщины есть возможность удержать мужчину возле себя, однако для того нужно будет приложить усилия. По ее словам, мужчина всегда должен быть полностью удовлетворенным.
Интересно, что у самой Сябитовой личная жизнь сложилась не лучшим образом. Она дважды была замужем и имеет двух взрослых детей от первого супруга.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Григорьев-Апполонов высказался о внебрачном сыне.
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Звёзды , Роза Сябитова
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