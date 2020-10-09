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«Человек»: Игорь Крутой кратко ответил на вопрос о своем «тайном сыне» 

Teleprogramma.pro и ещё 5 2 часа назад
Крутой ответил на вопрос о «тайном сыне»
Фото: Globallookpress.com
Композитор Игорь Крутой в эфире шоу «Алена, блин» ушел от ответа на вопрос о своем «тайном сыне». Ведущая показала ему снимок, на котором можно увидеть его двух дочерей от разных браков Викторию и Александру, а также сына Николая. При этом на фотографии присутствует еще некий молодой человек, как две капли воды похожий на композитора.
«Это ваш сын, я так понимаю?» — спросила ведущая шоу. В этот момент Игорь Крутой заметно занервничал. На что он лишь пожал плечами. «Человек», — элегантно ушел от ответила композитор.
Напомним, что Игорь Крутой сейчас живет с женой Ольгой. У них есть общая дочь Саша. Также он удочерил наследницу возлюбленной от предыдущего брака Викторию. От первого союза у музыканта есть сын Николай, с которым он в прекрасных отношениях.
Откуда взялся предполагаемый «тайный сын» остается только гадать. Сам композитор отмечал, что дети и внуки — это главное счастье в его жизни. Он старается проводить с наследниками все свое свободное время.
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