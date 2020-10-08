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Российские мужчины, в чьей ориентации все сомневались (но они доказали, что не такие) 

Я Покупаю 2 часа назад
Российские звезды, в чьей ориентации все сомневались
Фото: @malakhov007
Сейчас мало кто удивляется, когда звезды сходятся и расстаются. Но многих поклонников волнует вопрос, кого же все-таки предпочитают их любимчики? Красивых и ухоженных мужчин зачастую обвиняют в том, что они предпочитают других мужчин.
Кто-то делает из этого сериал, заставляя поклонников наблюдать за перипетиями отношений, а кто-то наглухо закрывает от папрацци личную жизнь, оберегая семью и детей от лишних домыслов.
В нашем материале — звезды, которые опровергли слухи.

Андрей Малахов

Известный телеведущий очень любим поклонницами. Многие подозревали, что Малахову нравятся мужчины, эти слухи развеялись после романа с Еленой Кориковой в 2005. Сейчас Андрей женат на известном издателе и воспитывает чудесного сына.

Влад Топалов

Экс-солиста группы Smash! долгое время подозревали в связях с мужчинами. Однако Влад оказался тем еще женским сердцеедом: роман с Викторией Лопыревой поставил под сомнение слухи. А когда артист женился на Регине Тодоренко, то сомнений, что Влад предпочитает женщин, и вовсе не осталось.

Сергей Пенкин

Артист в одном из интервью заявил, что пожалел о создании своего образа, в котором есть такая черта. По его мнению, именно из-за этого многие начали ему приписывать связи с мужчинами. К слову, артист был женат в 2000-2002 годах, но потом развелся.
Последний крупный роман у Пенкина случился еще в 2015 году с женщиной по имени Владлена, но чем закончилась эта связь неизвестно, ведь Сергей очень оберегает свою личную жизнь.

Данила Козловский

Российский артист долгое время скрывал свою личную жизнь, из-за чего его поклонники не раз задумывались о том, кто же ему нравится на самом деле. Однако после рождения дочери эти подозрения оказались беспочвенными.
К слову, некоторых западных артистов также обвиняют в том, что они гомосексуалисты, а на самом деле все обстоит иначе: 5 звездных мужчин, в ориентации которых все сомневались. Иногда звездные пары совсем не смотрятся рядом друг с другом: Красавица и чудовище: звездные пары, которые визуально не подходят друг другу.
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Звёзды , Елена Корикова , Влад Топалов , Данила Козловский , Андрей Малахов , Регина Тодоренко , Сергей Пенкин , Виктория Лопырева
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