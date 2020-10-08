Российские звезды, в чьей ориентации все сомневались

Сейчас мало кто удивляется, когда звезды сходятся и расстаются. Но многих поклонников волнует вопрос, кого же все-таки предпочитают их любимчики? Красивых и ухоженных мужчин зачастую обвиняют в том, что они предпочитают других мужчин.

Кто-то делает из этого сериал, заставляя поклонников наблюдать за перипетиями отношений, а кто-то наглухо закрывает от папрацци личную жизнь, оберегая семью и детей от лишних домыслов.

В нашем материале — звезды, которые опровергли слухи.

Известный телеведущий очень любим поклонницами. Многие подозревали, что Малахову нравятся мужчины, эти слухи развеялись после романа с Еленой Кориковой в 2005. Сейчас Андрей женат на известном издателе и воспитывает чудесного сына.

Экс-солиста группы Smash! долгое время подозревали в связях с мужчинами. Однако Влад оказался тем еще женским сердцеедом: роман с Викторией Лопыревой поставил под сомнение слухи. А когда артист женился на Регине Тодоренко , то сомнений, что Влад предпочитает женщин, и вовсе не осталось.

Артист в одном из интервью заявил, что пожалел о создании своего образа, в котором есть такая черта. По его мнению, именно из-за этого многие начали ему приписывать связи с мужчинами. К слову, артист был женат в 2000-2002 годах, но потом развелся.

Последний крупный роман у Пенкина случился еще в 2015 году с женщиной по имени Владлена, но чем закончилась эта связь неизвестно, ведь Сергей очень оберегает свою личную жизнь.

Российский артист долгое время скрывал свою личную жизнь, из-за чего его поклонники не раз задумывались о том, кто же ему нравится на самом деле. Однако после рождения дочери эти подозрения оказались беспочвенными.