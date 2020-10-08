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"Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет"

News.ruиещё 1
2 часа назад
Певица Валерия осталась без новогодних корпоративов, заявил в интервью NEWS.ru её супруг и продюсер Иосиф Пригожин. Причина — неопределённость, связанная с распространением коронавируса.
"Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет"
Фото: News.ruNews.ru
У нас ничего пока. Ни одного заказа. Обычно в июле-августе уже авансы лежали. И это не только у Валерии. Например, сегодня звонили — на завтра. Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет, — сказал Пригожин.
Ранее Пригожин заявил, что российские артисты теряют огромные деньги из-за пандемии коронавируса. По его мнению, ситуация в сфере шоу-бизнеса остаётся катастрофической, писал NEWS.ru.
С начала пандемии в России 1 260 112 случаев коронавируса, 1 002 329 человек излечились, 22 056 умерли.
За последние сутки выявили 11 493 больных, 7054 выздоровели, 91 умер.
Звёзды,Валерия,Иосиф Пригожин,
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