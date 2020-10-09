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Возлюбленная Данко о его бывшей жене: «Саша не хотел от нее детей и не был ей верен» 

Экспресс газета и ещё 2 4 часа назад
«Саша не хотел от нее детей и не был ей верен»
Фото: Instagram
На днях стало известно, что бывшая супруга российского исполнителя Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) смогла наконец добиться в суде алиментов на двух дочерей, у одной из которых еще в раннем детстве было диагностировано серьезное заболевание.
Вот только наличие у девочки ДЦП, не помешало артисту попытаться увильнуть от обязанностей при помощи справки о якобы своих скромных доходах в 12 тысяч рублей. Однако суд встал на сторону Натальи Устюменко, которой Данко теперь обязан ежемесячно выплачивать 35 тысяч рублей.
Вместе с тем, нынешняя возлюбленная Фадеева по имени Мария пожаловалась на травлю в интернете со стороны агрессивных мамочек, имеющих детей с особенностями развития.
По мнению Марии, экс-сожительница (так женщина называет мать двоих детей) просто выкачивает деньги с бывшего при помощи дочерей. При этом сама Мария ставит себя в пример, ведь отец ее сына вообще не поддерживает отпрыска финансово и ничего — она сама неплохо справляется с этой непростой ситуацией.

«Я была бы благодарна отцу своего сына даже за тысячу рублей. Если он мне присылает какие-то деньги, что бывает крайне редко, говорю ему: «Спасибо». Понимаю, что официально он нигде не работает», — говорит Мария.

Кроме того, ди-джей и дизайнер обвинила «соперницу» в двуличии, ведь на телешоу она ведет себя вполне культурно и скромно, а за глаза шлет проклятия в адрес Марии.
По словам блондинки, любимый мужчина не хотел обзаводиться детьми, но сожительница все равно попыталась привязать его к себе таким нечистоплотным способом. Другое дело она сама, ведь ее ребенок появился на свет по обоюдному согласию с бывшим мужем.
«А Наташа мне сама когда-то писала, что Саша не хотел от нее детей и не был ей верен. Она просто хотела привязать к себе популярного артиста. С богатым и знаменитым быть легко, а поблагодарить человека за все хорошее ей сложно. Саша везде освещал проблему своей младшей дочери Агаты. Без него об этой девочке никто бы и не знал. Не было бы столько денежных сборов», — рассказывает девушка Данко в интервью «Sobesednik.ru»
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Звёзды , Наталья Устюменко , Александр Фадеев , ИД "Собеседник"
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