После скандального ухода из группа "Ленинград" певица под псевдомимом Алиса Вокс поделилась с изданием СтарХит о причинах конфликта.
В интервью изданию девушка назвала Сергея Шнурова "манипулятором, который сделал из группы секту". Певица рассказала, что Шнуров втирался в доверие, когда у кого-то из членов коллектива были трудности в жизни, а потом требовал сделать вещи, которые не вписывались в понятие нормы. Например, девушку Шнуров заставил раздеться на сцене.
"Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу. И я повелась, как лохушка, ведь раньше-то он мне помогал, и я ему как бы должна. Мне после этого было так плохо. Я плакала так, что потеряла голос. Я поссорилась с мужем, не могла есть, похудела. Мне хотелось удалить все мои социальные сети и никогда ничего больше не видеть», — рассказала Алиса в интервью для YouTube-канала «Изнанка. Женщины».
Изначально Вокс и Шнуров хорошо относились друг к другу. Но потом девушка все больше начала замечать, что их отношения строятся на обычной манипуляции.
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