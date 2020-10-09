"Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу. И я повелась, как лохушка, ведь раньше-то он мне помогал, и я ему как бы должна. Мне после этого было так плохо. Я плакала так, что потеряла голос. Я поссорилась с мужем, не могла есть, похудела. Мне хотелось удалить все мои социальные сети и никогда ничего больше не видеть», — рассказала Алиса в интервью для YouTube-канала «Изнанка. Женщины».