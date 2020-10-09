Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Бывшая вокалистка «Ленинграда» назвала Шнурова манипулятором 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Начал внушать, что я должна раздеться на сцене»
Фото: @shnurovs
После скандального ухода из группа "Ленинград" певица под псевдомимом Алиса Вокс поделилась с изданием СтарХит о причинах конфликта.
В интервью изданию девушка назвала Сергея Шнурова "манипулятором, который сделал из группы секту". Певица рассказала, что Шнуров втирался в доверие, когда у кого-то из членов коллектива были трудности в жизни, а потом требовал сделать вещи, которые не вписывались в понятие нормы. Например, девушку Шнуров заставил раздеться на сцене.

"Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу. И я повелась, как лохушка, ведь раньше-то он мне помогал, и я ему как бы должна. Мне после этого было так плохо. Я плакала так, что потеряла голос. Я поссорилась с мужем, не могла есть, похудела. Мне хотелось удалить все мои социальные сети и никогда ничего больше не видеть», — рассказала Алиса в интервью для YouTube-канала «Изнанка. Женщины».

Изначально Вокс и Шнуров хорошо относились друг к другу. Но потом девушка все больше начала замечать, что их отношения строятся на обычной манипуляции.
Ранее "Рамблер" показывалжесткую посадку лайнера, которую снаяла российская певица.
Видео дня. На какой подушке лучше всего спится
Женский форум 8
Звёзды , Алиса Вокс , Сергей Шнуров , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надоели несчастные люди, которые изливают свою желчь»
«Надоели несчастные люди, которые изливают свою желчь»
Новая стрижка Яковлевой ужаснула фанатов
Новая стрижка Яковлевой ужаснула фанатов
«Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет»
«Звонки есть, пристрелки есть, а денег — нет»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Российские звезды, от которых публика уже устала
03:14
Российские звезды, от которых публика уже устала
Звёзды
На какой подушке лучше всего спится
03:05
На какой подушке лучше всего спится
Дом и сад
Почему не видно экс-солистку t. A. T. u
02:50
Почему не видно экс-солистку t. A. T. u
Звёзды
Как на самом деле делают хрустящие багеты
02:21
Как на самом деле делают хрустящие багеты
Еда
Мельникова наконец показала младшего сына
02:25
Мельникова наконец показала младшего сына
Звёзды Дети
Выбраны продукты, отвечающие за здоровье зубов
06:11
Выбраны продукты, отвечающие за здоровье зубов
Еда
Жванецкий заявил, что покидает сцену
02:35
Жванецкий заявил, что покидает сцену
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение