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Дана Борисова объяснила, почему не будет помогать Овсиенко 

Анастасия Иванова 1 час назад
Телеведущая Дана Борисова решила не помогать певице Татьяне Овсиенко, которую, по слухам, спаивает гражданский муж. Об этом телеведущая рассказала во время пресс-конференции о наркомании и алкоголизме в российском шоу-бизнесе.
Дана заявила, что к ней уже обращались с просьбой помощь Овсиенко, но никаких достоверных фактов, что она больна — нет.
Борисова объяснила, что во внешности Овсиенко она не видит признаков, характерных для людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Ведущая убеждена, что алкоголизм Овсиенко — это только слух.

"Может быть, это всё не подтвердится. Просто я уже одну спасала. По итогу получила иск на один миллион рублей. Поняла, что это неблагодарное дело", — пояснила Дана.

Напомним, что ранее Дана Борисова пыталась помочь балерине Анастасии Волочковой. Но помогать было не с чем, а Волочкова подала на Борисову иск в суд за клевету.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему алкоголь для женщин опаснее, чем для мужчин.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Татьяна Овсиенко , Дана Борисова
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