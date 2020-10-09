Телеведущая Дана Борисова решила не помогать певице Татьяне Овсиенко , которую, по слухам, спаивает гражданский муж. Об этом телеведущая рассказала во время пресс-конференции о наркомании и алкоголизме в российском шоу-бизнесе.

Дана заявила, что к ней уже обращались с просьбой помощь Овсиенко, но никаких достоверных фактов, что она больна — нет.

Борисова объяснила, что во внешности Овсиенко она не видит признаков, характерных для людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Ведущая убеждена, что алкоголизм Овсиенко — это только слух.

"Может быть, это всё не подтвердится. Просто я уже одну спасала. По итогу получила иск на один миллион рублей. Поняла, что это неблагодарное дело", — пояснила Дана.

Напомним, что ранее Дана Борисова пыталась помочь балерине Анастасии Волочковой. Но помогать было не с чем, а Волочкова подала на Борисову иск в суд за клевету.