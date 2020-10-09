Овсиенко рассказала о муже после слухов о насилии

53-летняя певица и ее супруг Александр Меркулов отдыхают в Крыму.
Певица Татьяна Овсиенко обеспокоила поклонников долгим отсутствием в соцсетях, а также последними новостями.
В прессе выступила одна из подруг 53-летней исполнительницы хита «Школьная пора» и заявила, что Татьяну избивает муж-тиран. Женщина сослалась на слова соседки Овсиенко, которая якобы видела синяки на руках и ногах артистки. После этого с журналистами связалась сама Татьяна.
Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую,
— прокомментировала Татьяна Овсиенко изданию StarHit. Она заметила, что сейчас вместе с супругом Александром Меркуловым отдыхает в Крыму. С ним же певица провела и период самоизоляции. Также в одной квартире с парой жила сестра Татьяны и племянник певицы.
@tatiana_ovsienko_
Татьяна, однако, подтвердила слова подруги о том, что финансовое положении ее семьи ухудшилось из-за отсутствия концертов. Из-за этого решили продать один из трех автомобилей. Овсиенко надеется, что скоро возможность для выступлений все-таки появится.
Также артистка опровергла слухи о том, что злоупотребляет алкоголем. Ранее сомнение в этом высказала коллега Овсиенко певица Татьяна Буланова. В интервью порталу Teleprogramma.pro Буланова рассказала об опыте недавних совместных съемок для одной телепередачи с Овсиенко и заявила, что ее коллега не произвела впечатление человека с алкогольной зависимостью.