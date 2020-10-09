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Татьяна Овсиенко прокомментировала слухи об избиении мужем 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Сети появились слухи, что певица Татьяна Овсиенко попала в беду. СМИ сообщали, что дома ее удерживает дома гражданский муж Александр Меркулов. "СтарХит" связался с артисткой и выяснил подробности.
Женщина ответила, что на новости реагирует с юмором и надеется, что все, наконец, вспомнят о ней.

"Дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую".

Певица также прокомментировала продажу автомобиля, который для многим стал косвенным доказательством алкоголизма женщины. Оказалось, что машина просто устарела и продажа была необходимой.
Сейчас певица отдыхает в Крыму вместе со своим возлюбленным, который ее вовсе не бьет и не спаивает. Татьяна объяснила, что пропала с радаров после выхода на карантин. Женщина не так активно пользуется социальными сетями, поэтому показалось, что с ней что-то не так.

"Мы все вместе проводили время дома, в квартире на Ленинском, — я, Сашка, сестра, ее сын. До коронавируса с нами еще и моя мама была, здорово помогала по хозяйству, но потом вынужденно уехала в Киев".

Ранее "Рамблер" передавал слова подруги Овсиенко об образе жизни певицы.
Женский форум 6
Звёзды , Видео , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов , StarHit
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