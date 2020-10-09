Женщина ответила, что на новости реагирует с юмором и надеется, что все, наконец, вспомнят о ней.

"Дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую".

Певица также прокомментировала продажу автомобиля, который для многим стал косвенным доказательством алкоголизма женщины. Оказалось, что машина просто устарела и продажа была необходимой.

Сейчас певица отдыхает в Крыму вместе со своим возлюбленным, который ее вовсе не бьет и не спаивает. Татьяна объяснила, что пропала с радаров после выхода на карантин. Женщина не так активно пользуется социальными сетями, поэтому показалось, что с ней что-то не так.