«Шнуров сделал из группы „Ленинград“ секту» 

Когда Вокс сообщила, что покидает группу, случился скандал. Шнуров не раз говорил о непрофессионализме участницы, а она в ответ назвала его психически нестабильным человеком, который давит на свою команду.

Алиса заявила, что Шнуров является хорошим манипулятором и сделал из «Ленинграда» секту: всем говорил, что они команда, одно целое и семья. И теперь, когда он всех ребят кинул и оставил без средств к существованию, выяснилось, что все его слова были ложью, просто она раньше всех это поняла.

С самого начала создавалось впечатление, что отношения между Алисой и Сергеем дружеские, потому что он всячески ее поддерживал. Но таким способом Шнуров втирался к ней в доверие.