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«Шнуров сделал из группы „Ленинград“ секту» 

runews24.ru и ещё 4 1 час назад
«Шнуров сделал из группы „Ленинград“ секту»
Фото: runews24.ru
Когда Вокс сообщила, что покидает группу, случился скандал. Шнуров не раз говорил о непрофессионализме участницы, а она в ответ назвала его психически нестабильным человеком, который давит на свою команду.
Алиса заявила, что Шнуров является хорошим манипулятором и сделал из «Ленинграда» секту: всем говорил, что они команда, одно целое и семья. И теперь, когда он всех ребят кинул и оставил без средств к существованию, выяснилось, что все его слова были ложью, просто она раньше всех это поняла.
С самого начала создавалось впечатление, что отношения между Алисой и Сергеем дружеские, потому что он всячески ее поддерживал. Но таким способом Шнуров втирался к ней в доверие.
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