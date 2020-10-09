Киркоров обеспокоен состоянием отца

«Надеюсь, скоро все это закончится. Пока ему сложно говорить. Две недели он находится в серьезной клинике. До него не дозвониться. И зайти к нему могут только близкие родственники. Пока мы держим связь через врачей», — признался артист в интервью «Дни.ру».