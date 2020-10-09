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«Скоро все закончится»: Филипп Киркоров обеспокоен состоянием отца 

Teleprogramma.pro и ещё 8 32 минуты назад
Киркоров обеспокоен состоянием отца
Фото: Teleprogramma.pro
53-летний певец Филипп Киркоров прокомментировал болезнь отца. Напомним, что еще недавно стало известно о госпитализации и критическом состоянии Бедроса Филипповича. На фоне коронавирусного недуга у него начались проблемы с сердцем.
По словам Филиппа Бедросовича, его отец с трудом разговаривает.

«Надеюсь, скоро все это закончится. Пока ему сложно говорить. Две недели он находится в серьезной клинике. До него не дозвониться. И зайти к нему могут только близкие родственники. Пока мы держим связь через врачей», — признался артист в интервью «Дни.ру».

Также поп-король заявил, что, в отличии от отца, бессимптомно переболел главной болезнью 2020 года.
Отметим, во время госпитализации Бедроса Филипповича сам Филипп Киркоров находился на ежегодном музыкальном конкурсе «Детской Новой волны».
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Звёзды , Филипп Киркоров
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