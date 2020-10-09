Блогерша и ведущая Ида Галич сообщила, что у нее подтвердили заражение коронавирусом. В сторис Instagram она также рассказала об ужасах, которые пережила в попытке обследоваться для определения серьезности инфекции.

Она пожаловалась на то, что провела в медицинском учреждении вечером 8 октября несколько часов, чтобы убедиться в правильности диагноза.

«Нам сделали КТ, взяли кровь и ждать терапевта необходимо несколько часов», — отметила блогерша.

По словам Галич, она находилась в поликлинике с супругом около пяти часов. «Кареты [скорой помощи] привозят людей, а местные врачи из-за завала отговаривают пациентов тут оставаться», — заметила ведущая.

Блогерша подчеркнула, что из-за ситуации почти плакала и была в подавленном состоянии. «Состояние у нас так себе, но в очереди есть люди, которым явно хуже. Очень ломит тело и болит голова, но мы пока сидим», — писала она.

Она выразила сожаление, что в сложной ситуации не только она, но и другие люди, особенно пожилые, а также врачи, которые «яростно в огне» борются за здоровье пациентов.

«Теперь мне кажется, люди могут умереть не только от вируса, а еще и от нашей ужасной системы», — заключила Галич.

В июле о заражении коронавирусом сообщала блогерша Анастасия Ивлеева . По ее словам, инфекцию также нашли и у ее мужа, рэпера Элджея.Ведущая призвала подписчиков быть осторожными, поскольку «вирус никуда не делся».