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Зубкова объяснила, почему рассталась с Григорьевым-Апполоновым 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Зубкова объяснила, почему рассталась с «Иванушкой»
Фото: Teleprogramma.pro
Жена лидера «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова — Марина Зубкова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась с мужем после шестнадцати лет брака. Марина Зубкова и Андрей Григорьев-Апполонов.
«Это тенденция последнего времени, когда люди расходятся, но потом дружат. Остаются хорошими родителями для своих детей. У меня много таких друзей. Мы плавно решили расстаться. Никакого цунами в нашей жизни не было».
Как отметила Зубкова, их брак сгубил быт. «Муж и жена перестали быть мужем и женой, а стали братом и сестрой. Это все постепенно накапливалось. Раз в три месяца я говорила, что надо что-то менять. Все у нас встало в ступор. Однажды я поняла, если не сделаешь шаг, то ничего у нас не изменится. В нашей жизни все было— даже угрозы фанаток», — сказала она.
Напомним, что у Андрея Григорьева-Апполонова двое детей от Марины Зубковой. Сама она не так давно вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова и родила от него сына.
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