Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Любовница Тарзана подала на него в суд и обвинила в нанесении травм 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актриса Анастасия Шульженко подала гражданский иск к бывшему любовнику, стриптизеру Сергею Глушко. Об этом рассказал адвокат артистки Вадим Лялин.
Правозащитник Шульженко рассказал, что актриса получила травмы во время встречи с с Тарзаном.

"Встретились, произошла ссора, которая закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение", — объяснил адвокат.

Шульженко сама пришла к Тарзану и настойчиво пыталась поговорить с ним, чтобы решить конфликт мирно, но муж Наташи Королевой разговаривать не захотел.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарзан обманул Собчак.
Звёзды , Видео , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я получила бумеранг»: Королева сделала признание
«Я получила бумеранг»: Королева сделала признание
Модель Victoria's Secret снялась полностью обнаженной
Модель Victoria's Secret снялась полностью обнаженной
Названы признаки хорошего любовника
Названы признаки хорошего любовника
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Какими были звезды до популярности
08:25
Какими были звезды до популярности
Звёзды
Что делать, если джинсы линяют
03:06
Что делать, если джинсы линяют
Дом и сад
Российские звезды, от которых публика уже устала
03:14
Российские звезды, от которых публика уже устала
Звёзды
На какой подушке лучше всего спится
03:05
На какой подушке лучше всего спится
Дом и сад
Почему не видно экс-солистку t. A. T. u
02:50
Почему не видно экс-солистку t. A. T. u
Звёзды
Как на самом деле делают хрустящие багеты
02:21
Как на самом деле делают хрустящие багеты
Еда
Мельникова наконец показала младшего сына
02:25
Мельникова наконец показала младшего сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение