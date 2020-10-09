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Правозащитник Шульженко рассказал, что актриса получила травмы во время встречи с с Тарзаном.

"Встретились, произошла ссора, которая закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение", — объяснил адвокат.