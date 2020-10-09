Актриса Анастасия Шульженко подала гражданский иск к бывшему любовнику, стриптизеру Сергею Глушко. Об этом рассказал адвокат артистки Вадим Лялин.
Правозащитник Шульженко рассказал, что актриса получила травмы во время встречи с с Тарзаном.
"Встретились, произошла ссора, которая закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение", — объяснил адвокат.
Шульженко сама пришла к Тарзану и настойчиво пыталась поговорить с ним, чтобы решить конфликт мирно, но муж Наташи Королевой разговаривать не захотел.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарзан обманул Собчак.