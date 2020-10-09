Российские звезды, воспитывающие детей в одиночку

Этим селебритис можно поставить памятник за старание.

Поднимать ребёнка в одиночку — задача не из легких. У родителей, воспитывающих малыша без помощи партнера, часто не хватает времени на себя, отчего впоследствии страдает и ребёнок, когда мама или папа становятся раздражительными от недостатка отдыха. Хорошо, что у знаменитостей есть возможность нанять помощника — няню или личного водителя, что упрощает задачу воспитания маленького человека в разы. WomanHit собрал женщин, поднимающих ребёнка самостоятельно:

В недавнем интервью певица заявила, что появление на свет ее первой дочери было незапланированной беременностью. Двое других детей уже были желанными, однако и с их папами крепкой семьи не сложилось. Всю жизнь Анне приходится самостоятельно растить наследников и проводить с ними много времени, ведь папы некоторых из них живут аж за границей.

Актриса не раз рассказывала о своей непростой судьбе. Но, что бы ни случалось, она всегда находила в себе силы идти дальше. Так и рождение особенного мальчика она сперва восприняла как огорчение, а после не могла нарадоваться ему. Даже развод с Александром Семиным не смог разрушить ее душевного благополучия. «Вспоминать, как Саша ушел не надо — ушел и ушел. Я перед ним ничем не провинилась. Я до последнего попыталась склеить и соединить, но не получилось», — отмечает Эвелина.

Прошёл всего месяц с расставания модели с Тимати , а, по-видимому, Насте уже приходится непросто. Недавно она жаловалась на непростой характер сына, который требует много внимания и времени на уход за собой. Однако после в ее Инстаграме появилось фото с малышом и надписью: «Он уже такой большой стал, что мне еще детей захотелось». Поживем-увидим, как скоро красавица встретит новую любовь. А пока читайте здесь про завидных холостяков — самых горячих российских звёзд.

Хотя балерина постоянно в интервью говорит о наличии обеспеченных ухажеров, постоянного партнера рядом с ней нет. А значит дочь Аришу после развода с Игорем Вдовиным звезда воспитывает сама. У девочки непростой характер, поэтому маме приходится находить с ней общий язык. В то время как бывший муж, судя по личным фото, по большей части наслаждается свободным временем — уже помолвлен с популярной телеведущей.

Кто не знает, сколько проблем было у Даны в последние годы? Путь рехаба дался ей непросто, зато сейчас ведущая наконец-то может наладить отношения с единственной дочкой. Девочка всегда жила с мамой, но общение между ними из-за зависимости Даны было натянуто как струна. Тем не менее, Борисова все ещё пытается стать близким другом подростка и ждёт ее прощения.