У «спившейся» Овсиенко новое горе 

В жизни Татьяны Овсиенко , судя по всему, не все гладко. Одна из близких подруг артистки рассказала, что певица несчастна в браке с мужем-уголовником Александром Меркуловым и из-за этого пристрастилась к алкоголю.

Обнаружились у звезды и серьезные проблемы с финансами. Выяснилось, что артистка перестала платить квартплату. В итоге у нее образовалась задолженность больше ста тысяч рублей. Чтобы свести концы концами, Татьяна продала машину. Ведь концертов из-за пандемии, как известно, у артистов сейчас нет.

Сама Татьяна уверяет: к действительности слова подруги не имеют никакого отношения. Овсиенко заявила, что вполне себе счастлива и строит грандиозные планы на будущее.

Между тем, как стало известно Sobesednik.ru, не так давно звезда пережила очередное потрясение. Она рассталась со своим директором Игорем Архиповым , который долгое время являлся ее правой рукой и занимался организацией всех выступлений. В тусовке ходят слухи, что от Овсиенко он ушел из-за личных разногласий: не принял ее нынешний образ жизни. В беседе с нами Архипов подтвердил: с Татьяной он действительно не работает уже больше года.

— Но я не собираюсь ничего комментировать, — заявил Игорь. — Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, все неправда, что про нее пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники. Она крестная моих детей!