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У «спившейся» Овсиенко новое горе 

ИД «Собеседник» и ещё 1 1 час назад
В жизни Татьяны Овсиенко, судя по всему, не все гладко. Одна из близких подруг артистки рассказала, что певица несчастна в браке с мужем-уголовником Александром Меркуловым и из-за этого пристрастилась к алкоголю.
Обнаружились у звезды и серьезные проблемы с финансами. Выяснилось, что артистка перестала платить квартплату. В итоге у нее образовалась задолженность больше ста тысяч рублей. Чтобы свести концы концами, Татьяна продала машину. Ведь концертов из-за пандемии, как известно, у артистов сейчас нет.
Сама Татьяна уверяет: к действительности слова подруги не имеют никакого отношения. Овсиенко заявила, что вполне себе счастлива и строит грандиозные планы на будущее.
Между тем, как стало известно Sobesednik.ru, не так давно звезда пережила очередное потрясение. Она рассталась со своим директором Игорем Архиповым, который долгое время являлся ее правой рукой и занимался организацией всех выступлений. В тусовке ходят слухи, что от Овсиенко он ушел из-за личных разногласий: не принял ее нынешний образ жизни. В беседе с нами Архипов подтвердил: с Татьяной он действительно не работает уже больше года.

— Но я не собираюсь ничего комментировать, — заявил Игорь. — Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, все неправда, что про нее пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники. Она крестная моих детей!

К слову, до нынешних отношений с Меркуловым Овсиенко была счастлива с продюсером Владимиром Дубовицким — бывшим мужем Ирины Аллегровой. Впрочем, после почти двух десятков лет совместной жизни пара рассталась. Владимир ушел к молодой сопернице. Самой Татьяне приписывали отношения с многими мужчинами, в том числе с актером Валерием Николаевым.
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Звёзды , Видео , Игорь Архипов , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов , Валерий Николаев , ИД "Собеседник"
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