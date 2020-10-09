Жена лидера «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова рассказала, почему все-таки их брак развалился.
Марина Зубкова приняла участие в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» и объяснила, почему пара рассталась после шестнадцати лет брака.
«Это тенденция последнего времени, когда люди расходятся, но потом дружат. Остаются хорошими родителями для своих детей. У меня много таких друзей. Мы плавно решили расстаться. Никакого цунами в нашей жизни не было».
Зубкова назвала самую распространенную причину, по которой рушатся семьи. Девушка объяснила, что их брак сгубил быт.
«Муж и жена перестали быть мужем и женой, а стали братом и сестрой. Это все постепенно накапливалось. Раз в три месяца я говорила, что надо что-то менять. Все встало в ступор. Однажды я поняла, если не сделаешь шаг, то ничего не изменится».
Ранее "Рамблер" сообщал, как понять, что пришло время развестись с мужем.