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Зубкова объяснила, почему рассталась с Григорьевым-Апполоновым 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Жена лидера «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова рассказала, почему все-таки их брак развалился.
Марина Зубкова приняла участие в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» и объяснила, почему пара рассталась после шестнадцати лет брака.

«Это тенденция последнего времени, когда люди расходятся, но потом дружат. Остаются хорошими родителями для своих детей. У меня много таких друзей. Мы плавно решили расстаться. Никакого цунами в нашей жизни не было».

Зубкова назвала самую распространенную причину, по которой рушатся семьи. Девушка объяснила, что их брак сгубил быт.

«Муж и жена перестали быть мужем и женой, а стали братом и сестрой. Это все постепенно накапливалось. Раз в три месяца я говорила, что надо что-то менять. Все встало в ступор. Однажды я поняла, если не сделаешь шаг, то ничего не изменится».

Ранее "Рамблер" сообщал, как понять, что пришло время развестись с мужем.
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