Жена лидера «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова рассказала, почему все-таки их брак развалился.

Марина Зубкова приняла участие в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» и объяснила, почему пара рассталась после шестнадцати лет брака.

«Это тенденция последнего времени, когда люди расходятся, но потом дружат. Остаются хорошими родителями для своих детей. У меня много таких друзей. Мы плавно решили расстаться. Никакого цунами в нашей жизни не было».

Зубкова назвала самую распространенную причину, по которой рушатся семьи. Девушка объяснила, что их брак сгубил быт.