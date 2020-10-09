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Американка обвинила Брэда Питта в мошенничестве и рассказала о романе с ним 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Американка обвинила Брэда Питта в мошенничестве
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Об этом сообщает Page Six.
Жительница Техаса утверждает, что заплатила артисту 40 тысяч долларов за посещение мероприятий, которые она организовала для его благотворительного фонда Make It Right Foundation, занимающегося строительством домов для жертв урагана Катрина. Из-за того, что Питт якобы нарушил договор, женщина требует от него 100 тысяч долларов.
По слова Кристины, во время совместной работы у нее со звездой сложились близкие отношения. Она заявила, что актер даже собирался жениться на ней.
Адвокат Питта считает, что жительницу Техаса обманули интернет-мошенники, представившиеся Питтом. Он добавил, что его клиент никогда не имел никаких дел с Кристиной. Американка заявила, что продолжит судебные разбирательства с актером.
27 августа стало известно, что Питт начал встречаться с моделью Николь Потуральски. Она отправилась в путешествие с актером на юг Франции. Позже выяснилось, что новая возлюбленная артиста замужем. Источник из окружения модели объяснил, что Потуральски и ее муж, 68-летний Роланд Мэри — сторонники открытых отношений.
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