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Ида Галич заразилась коронавирусом и рассказала об ужасах в поликлинике 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
Фото: @galichida
Блогерша и ведущая Ида Галич выложила в своем Instagram объявление о том, что заразилась коронавирусом.
Девушка описала тот ужас, который ей пришлось пережить, пытаясь определить серьезность заболевания. По словам Иды, она провела в больнице около пяти часов, чтобы убедиться в диагнозе.

«Нам сделали КТ, взяли кровь и ждать терапевта необходимо несколько часов. Одних прививают, а другие получают пустышку», — сообщила блогер.

Галич пояснила, что дело в высокой загруженности врачей. До сих пор многие не верят в вирус, а он есть и очень опасен.

«Кареты [скорой помощи] привозят людей, а местные врачи из-за завала отговаривают пациентов тут оставаться», — отметила ведущая.

Блогерша рассказала, что они с мужем чувствовали себя очень плохо, девушка даже плакала, но было очевидно, что многим тяжелее, чем им.

«Состояние у нас так себе, но в очереди есть люди, которым явно хуже. Очень ломит тело и болит голова, но мы пока сидим», — писала она.

Ида завершила свой рассказ предположением, что «люди могут умереть не только от вируса, а еще и от нашей ужасной системы».
Ранее "Рамблер" сообщал, как уберечься от COVID-19 в транспорте.
Женский форум 6
Звёзды , Ида Галич
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