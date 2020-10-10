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Семенович напугала поклонников фигурой 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Семенович напугала поклонников фигурой
Фото: News.ru
Анна Семенович шокировала фанатов безобразно толстой фигурой в образе медсестры с огромным шприцем в руках. Певица решила пошутить, использовав для съёмки специальные «утолщяющие» фильтры.
Артистка недавно узнала, что заразилась коронавирусом, сейчас она ждёт результаты теста и для того, чтобы развеяться, устроила тематическую фотосессию. Для этого певица надела белый халат и наколку с красным крестом, её образ дополнил огромных размеров шприц.
@ann_semenovich
Но пользователи больше обсуждали фигуру Семенович, которая написала под снимком:

Я считаю, что красивая женщина красива в любом весе. А вы?

В итоге подписчики оценили чувство юмора артистки, пожелав ей здоровья.
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