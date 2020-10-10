Семенович напугала поклонников фигурой 

Анна Семенович шокировала фанатов безобразно толстой фигурой в образе медсестры с огромным шприцем в руках. Певица решила пошутить, использовав для съёмки специальные «утолщяющие» фильтры.

Артистка недавно узнала, что заразилась коронавирусом, сейчас она ждёт результаты теста и для того, чтобы развеяться, устроила тематическую фотосессию. Для этого певица надела белый халат и наколку с красным крестом, её образ дополнил огромных размеров шприц.

@ann_semenovich

Но пользователи больше обсуждали фигуру Семенович, которая написала под снимком:

Я считаю, что красивая женщина красива в любом весе. А вы?

В итоге подписчики оценили чувство юмора артистки, пожелав ей здоровья.