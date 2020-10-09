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Шуфутинский назвал причину отмены свадьбы с Юразовой 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Шуфутинский назвал причину отмены свадьбы с Юразовой
Фото: News.ru
Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский опроверг информацию о своей свадьбе. Певец признался, что действительно хотел жениться, но из-за проблем с документами церемонию пришлось отложить.

Я только со свадьбы своей приехал. Шучу, конечно. На самом деле она мне отказала. Потому что у меня паспорт заграничный, в него печать нельзя ставить. А нужна печать. И нас вот завернули. Теперь придётся ждать, пока другой паспорт дадут, — рассказал исполнитель в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский женился на Светлане Юразовой, которая младше его на 30 лет. Прежде молодая супруга танцевала в коллективе мэтра.
Шуфутинский стал вдовцом пять лет назад, когда его вторая супруга Маргарита умерла от сердечного приступа в возрасте 66 лет. По его признанию, когда он остался один, Светлана «стала практически единственным человеком на всём земном шаре, который его понял, и вспыхнуло чувство».
По словам артиста, семья, женатые сыновья, внуки приняли Юразову хорошо, писал NEWS.ru.
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Звёзды , Михаил Шуфутинский , Первый канал
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