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Рита Дакота осудила бросившего «девчонку с грудной лялькой» Тимати 

Lenta.ru 2 часа назад
Рита Дакота осудила Тимати
Фото: Lenta.ru
Певица Рита Дакота осудила рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), который после расставания с моделью Анастасией Решетовой решил участвовать в шоу «Холостяк». Пост на эту она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Исполнительница заявила, что Юнусов «бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой». Она отметила, что ничего не имеет против артиста, который, по ее словам, может быть отличным парнем. Вместе с тем певица добавила, что, будучи матерью, не готова согласиться с решением Тимати развестись с женой и пойти в программу «с очевидно антисемейными ценностями».

«Зовите меня бабкой, кидайте в меня семки, я не понимаю, как мне воспитать ребёнка с правильными ценностями, не запрещая ему телевизор, радио, интернет» — написала Дакота.

О расставании Тимати и Решетовой стало известно 11 сентября. Модель рассказала, что после рождения сына Ратмира их отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность». «Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — пояснила она.
Позднее сообщалось, что Тимати стал новым героем восьмого сезона телепроекта «Холостяк». Выход первых выпусков запланирован на весну 2021 года.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Рита Дакота
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