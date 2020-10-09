Женитьбе Шуфутинского помешали

Певец рассказал, что не смог жениться на 42-летней возлюбленной Светлане Уразовой.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Михаил Шуфутинский связал себя узами брака с молодой танцовщицей. Однако неожиданно выяснилось, что знаменитый шансонье все еще холост. Это удивило поклонников, так как на безымянных пальцах Михаила и Светланы уже появились обручальные кольца.

В эфире ток-шоу «Вечерний Ургант» ведущий поздравил певца с бракосочетанием, на что тот ответил, что все еще является свободным мужчиной. Щуфутинский объяснил, что действительно собирался жениться на Светлане, но сделать это ему, увы, не удалось.

У меня паспорт заграничный, в него печать нельзя ставить. А нужна печать. И нас вот завернули. Теперь придётся ждать, пока другой паспорт дадут,

— объяснил певец.

Шуфутинский успокоил поклонников, что свадьбу они со Светланой обязательно сыграют, как только певец получит новые документы. А вот безымянные пальцы обручальными кольцами Михаил и Светлана решили уже украсить.