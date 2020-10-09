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Шуфутинский объяснил, почему отменил свадьбу 

Александра Нечаева 1 час назад
Женитьбе Шуфутинского помешали
Фото: @mikhail.shufutinsky
Певец рассказал, что не смог жениться на 42-летней возлюбленной Светлане Уразовой.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Михаил Шуфутинский связал себя узами брака с молодой танцовщицей. Однако неожиданно выяснилось, что знаменитый шансонье все еще холост. Это удивило поклонников, так как на безымянных пальцах Михаила и Светланы уже появились обручальные кольца.
В эфире ток-шоу «Вечерний Ургант» ведущий поздравил певца с бракосочетанием, на что тот ответил, что все еще является свободным мужчиной. Щуфутинский объяснил, что действительно собирался жениться на Светлане, но сделать это ему, увы, не удалось.

У меня паспорт заграничный, в него печать нельзя ставить. А нужна печать. И нас вот завернули. Теперь придётся ждать, пока другой паспорт дадут,

— объяснил певец.
Шуфутинский успокоил поклонников, что свадьбу они со Светланой обязательно сыграют, как только певец получит новые документы. А вот безымянные пальцы обручальными кольцами Михаил и Светлана решили уже украсить.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Зубкова объяснила, что разрушило их брак с "Иванушкой".
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Звёзды , Михаил Шуфутинский
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