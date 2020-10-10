Как выглядит и чем занимается молодая жена Шуфутинского 

Еще два года назад в интервью Михаил Шуфутинский говорил: «Жениться — значит взять на себя большую ответственность за того человека, с которым ты себя соединяешь. И еще это значит начать строить семью, но семья у меня уже есть — большая и, слава богу, счастливая.

Заново начинать ее строить нет смысла. Если в моей жизни есть человек, с которым мне хорошо, это не значит, что я должен соединить себя узами брака. Но если бы вы знали, как она танцует!» И вот теперь танцовщица Светлана Уразова стала законной супругой 72-летнего шансонье.

«Я ее добивался, она мне отказывала»

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Света раньше танцевала в коллективе Шуфутинского. Теперь же Уразова — полноправная хозяйка в его особняке. Михаил Захарович на днях в передаче «Привет, Андрей!» рассказал о новой роли Уразовой в своей жизни: «Света работает с танцевальной группой, занимается многими административными вопросами, вопросами пиара. Выходить на сцену ей сейчас ни к чему, потому что она моя жена».

Если кто-то в этом все еще сомневается, посмотрите на пальцы Светланы: она носит два кольца — одно с большим бриллиантом, помолвочное, и второе с рубином — это семейная реликвия, которая досталась Шуфутинскому от матери.

От предыдущего брака у Шуфутинского двое взрослых сыновей и семеро внуков. Дети певца родились в предыдущем браке — с Маргаритой артист прожил 44 года. Женщина умерла пять лет назад от сердечного приступа.

Маргарита жила в Америке, где и сейчас находится сын певца с женой и четырьмя детьми. Второй наследник Шуфутинского с детьми живет в Москве. Михаил Захарович не скрывает: «Я уделял жене и детям мало внимания, но Рита это принимала, в этом была ее жертвенность».

Шуфутинский не менее откровенно рассказывает об отношениях с нынешней женой: «Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет. Но я был женат, Света мне категорически отказывала. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, сумевшим меня понять.

И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает и, надеюсь, не иссякнет никогда. Потому что это ощущение дает тебе понять, что ты жив, продолжаешь жизнь, что рядом с тобой близкий человек. Моя семья меня поняла, очень хорошо Светлану приняла. Очень рад этому обстоятельству!»

Стоит сказать, что Светлана в разводе, у нее есть дочь от предыдущих отношений.

30 кило долой

канал «Россия 1»

Живет пара в шикарном особняке с бассейном в коттеджном поселке «Сапожок», что в 7 км от МКАД по Минскому шоссе. Шуфутинский благодаря регулярным занятиям в бассейне под руководством тренера похудел на тридцать килограммов — явно для того, чтобы достойно выглядеть рядом с молодой женой.

Кроме того, Михаил обращался к диетологу, который исключил на время похудения из рациона мучное, жирное, сладкое, алкоголь. Обновив гардероб, мэтр шансона перестал истязать себя диетами, но все же предпочитает здоровую пищу.

Что касается заработков, то свое знаменитое «Третье сентября» Михаил Захарович поет не только жене — он один из самых востребованных исполнителей на заказниках. Так что молодую семью артист обеспечивает, ну а если в ней наметится пополнение, для Михаила это будет лишь дополнительной мотивацией, как творческой, так и личной.