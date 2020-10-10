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Рудковскую затравили за дорогую мебель для ребенка 

News.ru 45 минут назад
Рудковскую затравили за дорогую мебель для ребенка
Фото: News.ru
Яна Рудковская подверглась шквалу критики со стороны подписчиков, показав детскую комнату для новорожденного сына Арсения. Дорогущие кроватка и прочая мебель, коляска от Dior вызвали возмущение людей, которые осудили желание продюсера хвастаться богатством.
На фото в фирменной кроватке для новорожденного расположился старший сын Плющенко — Саша или как его называют дома Гном Гномыч.
Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что когда он был малыш, у него таких колыбелек и спальных мест не было, — «пожаловалась» в подписи к снимку жена фигуриста.
Но вместо умиления и восторга пользователи выдали негативную реакцию.

«Сколько же красивых вещей Яна пропиарит благодаря крохе», «Всё напоказ, даже дети», «Выглядит так, как будто в магазин сходила за новой игрушкой», «Ни за какие деньги бы не выставляла семью, очнитесь Яна!», — попробовали привести продюсера в чувство поклонники.

Но не все ополчились на Рудковскую. Нашлись и те, кто посоветовал «завистникам» быть добрее, а светской львице и её мужу пожелали счастья.
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Звёзды , Яна Рудковская
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