Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Как выглядят звездные красотки в реальной жизни 

Я Покупаю 2 часа назад
Как выглядят звездные красотки в реальной жизни
Фото: Я Покупаю
Мы привыкли восхищаться звездами отечественной и зарубежной эстрады: кажется, с возрастом они почти не стареют, имеют красивое тело, все и везде успевают — настоящие супергерои!
На деле же, находятся актрисы, певицы и модели, которых сложно узнать без макияжа и сценического антуража. Посмотрим, какие красотки «не парятся» и позволяют себе не особо следить за внешностью вне работы.

Ума Турман

Я Покупаю
Муза Тарантино никогда не отличалась вселенской красотой, это правда! Однако правильно подобранные макияж и прическа иногда делали из Турман весьма привлекательную женщину.
В обычной жизни актриса не стремится никого обмануть — публикует фотографии без макияжа, с морщинами, в простой одежде и неухоженными волосами. Лайк за открытость и смелость, диз — за отсутствие мотивации и вдохновения.

Кристен Стюарт

Я Покупаю
Поклонницы Роберта Паттинсона долго недоумевали, как покорила его сердце невзрачная и безэмоциональная Кристен. Вопросов к ней всегда было много и от фанатов, режиссеров, критиков и вторых половинок.
Саму Стюарт это, похоже, ни капельки не тревожит: всемирно известную актрису, любящую поэкспериментировать со своей внешностью, постоянно фиксируют в неприглядном виде.

Ева Польна

Я Покупаю
Ева не раз потрясала поклонников своим видом. У певицы и так далеко не идеальные черты лица и есть лишний вес, поэтому, когда она перестает следить за волосами и не делает легкий макияж, ее становится совсем не узнать.
Непропорционально большие нос и губы окончательно «стирают» с лица взгляд, без которого внешность известной певицы становится слишком простой и блеклой.

Пелагея

Я Покупаю
Вообще, Пелагея всегда гармонично соответствовала своему образу — настоящей русской певицы, с простым и открытым лицом, милыми щечками и широкой улыбкой.
Улыбка у девушки осталась, а вот тяга к более гламурному образу на сцене теперь резко контрастирует с ее домашним внешним видом. Возможно, певице следует лучше следить за своими волосами и не забывать делать небольшой акцент на глаза.
Видео дня. На какой подушке лучше всего спится
Я Покупаю: последние новости
Российские мужчины, в чьей ориентации все сомневались (но они доказали, что не такие) Российские мужчины, в чьей ориентации все сомневались (но они доказали, что не такие) Кукушка улетает: звезды, которые верят в суеверия (и всех ими достали) Кукушка улетает: звезды, которые верят в суеверия (и всех ими достали) Сильная женщина: Наталья Медведева показала воспаленное лицо без фильтров Сильная женщина: Наталья Медведева показала воспаленное лицо без фильтров
Женский форум 1
Звёзды , Кристен Стюарт , Роберт Паттинсон , Ума Турман , Ева Польна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Саша не хотел от нее детей и не был ей…
«Саша не хотел от нее детей и не был ей…
Российские звезды, в чьей ориентации все сомневались
Российские звезды, в чьей ориентации все сомневались
9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
03:24
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
Звёзды Здоровье
Какими были звезды до популярности
08:25
Какими были звезды до популярности
Звёзды
Что делать, если джинсы линяют
03:06
Что делать, если джинсы линяют
Дом и сад
Женитьбе Шуфутинского помешали
00:20
Женитьбе Шуфутинского помешали
Звёзды
У «спившейся» Овсиенко новое горе
03:14
У «спившейся» Овсиенко новое горе
Звёзды
Рудковскую обвинили в наживе на детях
02:53
Рудковскую обвинили в наживе на детях
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение