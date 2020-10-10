Как выглядят звездные красотки в реальной жизни 

Мы привыкли восхищаться звездами отечественной и зарубежной эстрады: кажется, с возрастом они почти не стареют, имеют красивое тело, все и везде успевают — настоящие супергерои!

На деле же, находятся актрисы, певицы и модели, которых сложно узнать без макияжа и сценического антуража. Посмотрим, какие красотки «не парятся» и позволяют себе не особо следить за внешностью вне работы.

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Муза Тарантино никогда не отличалась вселенской красотой, это правда! Однако правильно подобранные макияж и прическа иногда делали из Турман весьма привлекательную женщину.

В обычной жизни актриса не стремится никого обмануть — публикует фотографии без макияжа, с морщинами, в простой одежде и неухоженными волосами. Лайк за открытость и смелость, диз — за отсутствие мотивации и вдохновения.

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Поклонницы Роберта Паттинсона долго недоумевали, как покорила его сердце невзрачная и безэмоциональная Кристен. Вопросов к ней всегда было много и от фанатов, режиссеров, критиков и вторых половинок.

Саму Стюарт это, похоже, ни капельки не тревожит: всемирно известную актрису, любящую поэкспериментировать со своей внешностью, постоянно фиксируют в неприглядном виде.

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Ева не раз потрясала поклонников своим видом. У певицы и так далеко не идеальные черты лица и есть лишний вес, поэтому, когда она перестает следить за волосами и не делает легкий макияж, ее становится совсем не узнать.

Непропорционально большие нос и губы окончательно «стирают» с лица взгляд, без которого внешность известной певицы становится слишком простой и блеклой.

Пелагея

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Вообще, Пелагея всегда гармонично соответствовала своему образу — настоящей русской певицы, с простым и открытым лицом, милыми щечками и широкой улыбкой.

Улыбка у девушки осталась, а вот тяга к более гламурному образу на сцене теперь резко контрастирует с ее домашним внешним видом. Возможно, певице следует лучше следить за своими волосами и не забывать делать небольшой акцент на глаза.