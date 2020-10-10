Рудковскую обвинили в наживе на детях

Яна Рудковская нарвалась на критику от подписчиков из-за того, что показала мебель для новорожденного. Под ее фотографией в Instagram появились негативные комментарии.
Продюсер разместила в своем блоге фото, на котором изображен ее сын Александр Плющенко на фоне вещей для новорожденного Арсения. Подписчикам не понравилась дорогая мебель и то, что Рудковская наживается на своих детях, рекламируя вещи для них.
@rudkovskayaofficial
«Сколько же красивых вещей Яна пропиарит благодаря крохе», «Всё напоказ, даже дети», «Выглядит так, как будто в магазин сходила за новой игрушкой», «Ни за какие деньги бы не выставляла семью, очнитесь Яна!»
При этом, другие поклонники звезды призвали комментаторов не завидовать, а также пожелали счастья семье звезды.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Яна Рудковская вновь стала мамой.