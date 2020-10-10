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«Пенсия Поргиной? 150 тысяч!»: 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
«Пенсия Поргиной? 150 тысяч!»:
Фото: ИД "Собеседник"
Новость о том, что Людмила Поргина получает надбавку к пенсии в 30 тысяч рублей за звание Заслуженной артистки РФ, возмутило многих. Скандальный блогер Лена Миро считает, что актрису нужно лишить и звания, и денег — мол, какая она Заслуженная, если мало кто вспомнит хоть одну более-менее заметную роль Поргиной.

Впрочем, художник Никас Сафронов с этим не согласен. — Людмила Поргина заслужила и пенсию и надбавку к ней своим трудом, — считает Никас. — Она прекрасная актриса, снялась в десятке фильмов, много играла в театре, радовала зрителей.

Она из театра ушла только для того, чтобы быть рядом с мужем, который так до конца и не восстановился после страшной аварии, — напомнил Никас.

Да, быть может, она не всегда идеальна в своих поступках. Например, когда на поминках Караченцова кричала «Гип-гип, ура!», многие, и я в том числе, не поняли ее поведения… Но осуждать Поргину за то, что она получает надбавку к пенсии за звание Заслуженной артистки России, наверное, неправильно. Мне кажется, Людмила как актриса пожертвовала собой ради любви. Вполне вероятно, что она смогла бы сделать другую карьеру, но отдала себя в жертву таланту своему мужу. И это можно только приветствовать.

Она была преданной женой великого актера, — продолжает Сафронов. — Держала его на плаву долгие годы. Караченцов тяжело болел, но она была рядом.

Пусть каждый, кто ее сейчас осуждает, попробует хотя бы пару лет провести рядом с тяжело больным человеком: лечить его, возить по врачам, заниматься с ним, поддерживать его, помогать и при этом самой не унывать — причем все это в круглосуточном режиме. Я не думаю, что после этого кто-то хоть одно негативное слово скажет в адрес Люды.
Всем хорошо говорить со стороны, что она получает много денег. Но я считаю, что эта пенсию даже маленькая для нее. Сколько она получает суммарно? Примерно 50 тысяч рублей?
— Если бы вы могли назначить ей пенсию, сколько бы дали? — спросили мы у Никаса.

— Я думаю, что 150 тысяч. Не меньше. Она этого заслуживает. Впрочем, как каждый пенсионер, который добросовестно и много лет трудился на благо нашей страны.

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Звёзды , Никас Сафронов , Людмила Поргина , Лена Миро
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