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Фотограф показал свадьбу Пугачевой и Киркорова 

Teleprogramma.pro 22 минуты назад
Фотограф показал свадьбу Пугачевой и Киркорова
Фото: Teleprogramma.pro
Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил снимок со свадьбы Примадонны с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Сам он выступил на торжестве в качестве свидетеля.
@romanrodin1959

«Сейчас мне прислали фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова, где мы с Талгатом были свидетелями. На этом фото мы сидим по кадру справа от брачующихся. Молодые и красивые, как и молодожены. Эх, время-то какое было».

«Как здорово», «Да, время было супер», «Да, было время», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева стали мужем и женой 15 марта 1994 года. Их брак просуществовал 11 лет. В ноябре 2005 года пара официально развелась. Как известно, звезды сохранили прекрасные отношения друг с другом. Они, в частности, часто приезжают друг к другу в гости. Также дружат и их дети. Сама Примадонна сейчас счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Роман Родин , Максим Галкин , Алла Пугачева
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