Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Самбурская впервые показала своего мужчину 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Самбурская впервые показала своего мужчину
Фото: Teleprogramma.pro
В своем микроблоге Настасья Самбурская не делится с фанатами подробностями личной жизни. Скрытность звезды привели к тому, что поклонники пришли к выводу: сердце актрисы свободно. Фанаты не постеснялись спросить знаменитость напрямую, одиноко ли ей.
На этот вопрос Самбурская дала честный ответ: у нее есть любимый мужчина, но она считает неправильным выставлять личную жизнь напоказ.

«Если я не инстаграмлю своего мужчину, это не значит, что мне с ним одиноко. Просто я им слишком дорожу», — призналась артистка.

Однако совместный кадр с любимым звезда сериала «Универ» все же выложила, правда, спрятала лицо мужчины за картинкой «Цензура».
@samburskaya
Видимо, актриса, как и многие ее коллеги, пришла к выводу, что счастье любит тишину. Причиной этому мог стать предыдущий неудачный брак Самбурской: в 2017 году артистка вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевичема. Счастье продлилось недолго — пара развелась спустя пару месяцев, после чего знаменитость удалила из Instagram все, что было связано с бывшим возлюбленным. Позже в шоу Регины Тодоренко актриса призналась, что у развода была веская причина.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Время какое было»: фотограф Пугачевой поделился кадром со свадьбы Примадонны с Киркоровым «Время какое было»: фотограф Пугачевой поделился кадром со свадьбы Примадонны с Киркоровым «Мы стали братом и сестрой»: Зубкова объяснила, почему рассталась с Григорьевым-Апполоновым «Мы стали братом и сестрой»: Зубкова объяснила, почему рассталась с Григорьевым-Апполоновым «Все, нас завернули»: Шуфутинский рассказал, почему не состоялась его свадьба с танцовщицей «Все, нас завернули»: Шуфутинский рассказал, почему не состоялась его свадьба с танцовщицей
Женский форум 2
Звёзды , Регина Тодоренко , Настасья Самбурская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звездные красотки в реальной жизни
Как выглядят звездные красотки в реальной жизни
К кому ушли звезды, бросившие беременных жен
К кому ушли звезды, бросившие беременных жен
Рита Дакота осудила Тимати
Рита Дакота осудила Тимати
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
03:24
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
Звёзды Здоровье
Какими были звезды до популярности
08:25
Какими были звезды до популярности
Звёзды
Что делать, если джинсы линяют
03:06
Что делать, если джинсы линяют
Дом и сад
Женитьбе Шуфутинского помешали
00:20
Женитьбе Шуфутинского помешали
Звёзды
У «спившейся» Овсиенко новое горе
03:14
У «спившейся» Овсиенко новое горе
Звёзды
Рудковскую обвинили в наживе на детях
02:53
Рудковскую обвинили в наживе на детях
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение