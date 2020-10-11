Елена Ксенофонтова рассказала о смерти детей

В эфире Елена рассказала, как узнала об изменах ее первого экс-супруга Игоря Липатова. Дело в том, что актриса договорилась встретиться со знакомым в ресторане, и отправилась домой, чтобы переодеться после работы, где застала супруга. Однако Игорь заявил о желании остаться в постели отоспаться, а Елена соврала ему, что уезжает на репетиции. В ресторане Елена со знакомым столкнулись в дверях с Игорем и его загадочной девушкой. Пары не стали выяснять отношения на публике и продолжили ужин.