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Елена Ксенофонтова честно рассказала о четырех абортах и измене мужа

Passion.ruиещё 4
2 часа назад
47-летняя актриса поделилась личными секретами с Лерой Кудрявцевой в новом выпуске звездного телешоу.
Елена Ксенофонтова рассказала о смерти детей
Фото: Passion.ruPassion.ru
Звезда сериалов «Кухня» и «Элеон» Елена Ксенофонтова приняла участие в известном шоу «Секрет на миллион», бессменной ведущей которого является Лера Кудрявцева.
Елена рассказала о подробностях своей личной жизни и трех браках. Когда ей было 19 лет, она связала свою жизнь с Игорем Липатовым, однако спустя 11 лет они решили развестись. Вторым супругом звезды стал продюсер Илья Неретин, с которым они сыграли свадьбу в 2003 году. Этот брак тоже закончился разводом, но в браке у звездных родителей родился сын Тимофей. Третим избранником стал юрист Александр Рыжих, от которого Елена родила красавицу-дочь Соню. О своем желании участвовать в телешоу Елена написала на своей странице в Instagram.
Вот и меня занесло на «Секрет на миллион». Какие-то три года переговоров, и я сдалась)). Зачем? Так было нужно. И гештальт закрыла, и деткам помогла. И жизнь продолжается! Сегодня показывают. Где-то уже показали. Пишите впечатления. Хейтеров не боюсь, я их удаляю)))
— написала Елена Ксенофонтова.
В эфире Елена рассказала, как узнала об изменах ее первого экс-супруга Игоря Липатова. Дело в том, что актриса договорилась встретиться со знакомым в ресторане, и отправилась домой, чтобы переодеться после работы, где застала супруга. Однако Игорь заявил о желании остаться в постели отоспаться, а Елена соврала ему, что уезжает на репетиции. В ресторане Елена со знакомым столкнулись в дверях с Игорем и его загадочной девушкой. Пары не стали выяснять отношения на публике и продолжили ужин.
Заслуженная артистка так же рассказала, что могла бы сейчас растить шестерых детей, а не двух:
«Это мой самый страшный грех, который я отмаливаю. Вряд ли я отмолю».
По словам Елены, первые два аборта она сделала по состоянию здоровья, поскольку врачи рекомендовали ей срочно прервать беременность на третьем месяце из-за проблем с ногами. В другой раз ситуация была аналогичной.
Звёзды,Александр Рыжих,Илья Неретин,Елена Ксенофонтова,Лера Кудрявцева,
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