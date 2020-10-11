6 звездных мужчин, в ориентации которых сомневались

Народ на выдумки хитер — этого не отнять! Многих певцов и артистов (как наших, так и заграничных) упрекают в любви к своему полу, а журналисты упорно ищут компромат, свидетелей, хоть что-нибудь — тема-то горячая!

Досталось и нашим героям. Посмотрим, кто из звездных мужчин не раз служил объектом насмешек и слухов о нетрадиционной ориентации? Спойлер: у них у всех появились женщины, так что шах и мат.

Пожалуй, симпатяжке Диме досталось больше всех. В Сети немало ненавистников, пытающихся доказать, что певец предпочитает мужчин. Да и отсутствие постоянных отношений в 38 лет люди считают странным (хотя, как по нам, полный бред).

@bilanofficial

Недавно Дима дал откровенное интервью, в котором ответил на все обвинения хейтеров. Певец рассказал, что слухи пошли из-за его давней работы с продюсером Юрием Айзеншписом. Билан пояснил, что он открытый гетеросексуал и мечтает о полноценной семье и детях — вот обрадовал так обрадовал!

Часто доставалось и солисту 30 seconds to Mars, актеру Джареду Лето. Мало того что в арсенале Лето несколько неоднозначных ролей с переодеваниями, масло в огонь подлили его высказывания в поддержку коллег-гомосексуалов.

@jaredleto

Но все домыслы оказались ложью, а сейчас Джаред влюблен в русскую модель Валерию Кауфман . Последние 5 лет у них были свободные отношения, но недавно певец познакомил Кауфман со своей матерью и стал проводить с ней все свободное время.

Наверное, слухи рождаются от того, что Джаред обладает невероятной артистичностью и своеобразной манерой.

Александр мог бы получить больше оплеух, чем Билан, если бы стал известен чуть раньше. Провокационные образы, манерность, скрытая личная жизнь — большая часть страны была уверена, что Гудков предпочитает мужчин. Ладно уж, мы и сами так думали (но это совершенно не мешало нам обожать Гудкова).

@gudokgudok

Сомнения рассеялись после его интервью с Ксенией Собчак , в котором Гудков рассказал, что сделал предложение и собирается жениться.

Видимо, всем красивым мужчинам хотят приписать какой-то порок! Иглесиас не исключение — папарацци все время пытаются застать его с кем-то из гомосексуалистов, журналисты пишут о его тайных любовниках.

@enriqueiglesias

На деле же Энрике уже почти 20 лет счастлив с российской теннисисткой Анной Курниковой , с которой у них трое детей! Последний малыш появился недавно, в конце января 2020 года.

Талантливому британцу постоянно приписывают истории, связанные с нетрадиционной ориентацией. Всему виной несколько ролей в образе гея, которые Эдди сыграл гениально. Настолько гениально, что все поверили!

@amazingeddieredmayne

В жизни Редмэйн счастлив с женой, которую встретил еще в школе. С 2014 года они в официальных отношениях, а с 2016 — счастливые родители.

Одному из самых симпатичных российских актеров — Даниле Козловскому — приписывали несколько однополых романов, в том числе, с Филиппом Киркоровым

@danilakozlovsky

На деле у Козловского было несколько серьезных отношений, включая первую жену — Уршулу Малка. Сейчас он счастлив с актрисой Ольгой Зуевой (еще с 2015 года) и воспитывает дочь Оду Валентину.

Инсайдеры, правда, говорят, что Козловский променял Зуеву на Акиньшину… Верите им?