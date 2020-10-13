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«150 тысяч рублей — это нормально»: Людмила Поргина попросила для себя солидную пенсию 

Teleprogramma.pro и ещё 4 2 часа назад
«150 тысяч рублей — это нормально»
Фото: Globallookpress.com
Актриса Людмила Поргина одобрила ранее высказанную идею художника Никаса Сафронова, что пенсия звезд такого калибра как она должна быть в районе 150 тысяч рублей в месяц.
«150 тысяч рублей — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу».
Как отметила Людмила Поргина, она на самом деле уже давно не шикует. Бриллианты и дорогие украшения ей не нужны. Она вполне может обойтись и без них. По ее словам, в свое время она стала ухаживать за любимым мужем Николаем Караченцовым и даже перестала играть в театре, сообщает «Собеседник».
Напомним, что в среде шоу-бизнеса Людмилу Поргину нередко называют «веселой вдовой». После смерти мужа на поминках она призвала всех петь и веселиться. Якобы об этом всегда мечтал после своей смерти Караченцов.
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Звёзды , Другое , Людмила Поргина , ИД "Собеседник"
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