Кети Топурия перестала скрывать беременность 

Кети Топурия не хотела афишировать свое интересное положение, поэтому в ее соцсетях было немало старых фото, где она стройная и без всяких намеков на беременность. Но иногда все же ей хочется рассказывать о своих днях и приходится выкладывать актуальные видео и снимки.

Так, в сторис она продемонстировала новое худи сиреневого цвета своего же бренда. Кети примерила этот образец прямо на себе, но затянуть пояс у нее уже нет возможности, мешает животик. Так что уже без ее слов и комментариев понятно, что она беременна.

@keti_one_official

Также на последнем снимке в Инстаграм звезда одета в объемное черное платье, которое идеально подходит беременным.

@keti_one_official

Напомним, что певица состоит в отношениях с 35-летним белорусским бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым.