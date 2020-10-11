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Кети Топурия перестала скрывать беременность 

New Magazine 2 часа назад
Кети Топурия перестала скрывать беременность
Фото: @keti_one_official
Кети Топурия не хотела афишировать свое интересное положение, поэтому в ее соцсетях было немало старых фото, где она стройная и без всяких намеков на беременность. Но иногда все же ей хочется рассказывать о своих днях и приходится выкладывать актуальные видео и снимки.
Так, в сторис она продемонстировала новое худи сиреневого цвета своего же бренда. Кети примерила этот образец прямо на себе, но затянуть пояс у нее уже нет возможности, мешает животик. Так что уже без ее слов и комментариев понятно, что она беременна.
@keti_one_official
Также на последнем снимке в Инстаграм звезда одета в объемное черное платье, которое идеально подходит беременным.
@keti_one_official
Напомним, что певица состоит в отношениях с 35-летним белорусским бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым.
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