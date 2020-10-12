Леонов высказался о романе Прилучного и Карпович

Леонов уверен, что молодому харизматичному коллеге пойдут на пользу новые отношения, о чём высказался в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ. Речь зашла о том, что Прилучный продаёт свой особняк, в котором жил с Муцениеце, за 200 млн рублей. Эта сумма вызвала негодование некоторых гостей студии.