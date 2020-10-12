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Леонов высказался о романе Прилучного и Карпович

News.ruиещё 3
1 час назад
Исполнитель роли отца большого семейства в «Папиных дочка» Андрей Леонов одобрил роман Прилучного и Карпович. Актёр считает, что звезда «Мажора» сделал правильный выбор, решив связать свою судьбу с Карпович, которую Леонов хорошо изучил за многолетнюю работу над сериалом.
Леонов уверен, что молодому харизматичному коллеге пойдут на пользу новые отношения, о чём высказался в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ. Речь зашла о том, что Прилучный продаёт свой особняк, в котором жил с Муцениеце, за 200 млн рублей. Эта сумма вызвала негодование некоторых гостей студии.
Леонов в ответ вступился за Прилучного.
Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Всё продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру, — в юмористической форме заявил актёр.
«Папа» Карпович по сериалу предположил, что Прилучный, вероятно, хочет начать жизнь с чистого листа, поэтому и продаёт дом, в котором не чувствует себя хозяином.
Звёзды,Андрей Леонов,НТВ,
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