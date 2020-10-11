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СМИ сообщили, что пропавшая Марина Хлебникова попала в наркологическую лечебницу 

Russian Teleweek и ещё 1 1 час назад
СМИ: Хлебникова попала в наркологическую лечебницу
Фото: Russian Teleweek
Соседи певицы рассказали, что «чашке кофию» она предпочитает более крепкие напитки.
Вот уже 15 лет некогда сверхпопулярная певица Марина Хлебникова борется с тяжелым недугом. Каким — певица скрывает. Рассказала лишь, что около 5 лет пыталась выкарабкаться с помощью близких друзей: не могла ходить даже по квартире, на кухню, умываться, есть — все помогал ей делать близкий друг. Лишь недавно Хлебникова заявила, что намерена вернуться на сцену и восстановить утраченную популярность. А потом… пропала на 2 с лишним месяца. Да так, что встревоженные поклонники начали бить тревогу: «Марина, переживаем за вас, вы вообще живы?! С вами что-то случилось?»
Но 54-летняя Хлебникова просто исчезла и все, не реагирует на призывы поклонников откликнуться. Между тем в СМИ появилась информация, что певицу увезли на «скорой» несколько недель назад в неизвестном направлении. Соседи предполагают — в наркологию. По их словам, «чашке кофию» певица предпочитает более крепкие напитки.

«Скорая» приезжала, не удивлюсь если к Марине, в последнее время Марина злоупотребляла», — рассказала изданию POPCAKE соседка артистки.

Насколько это правда — судить сложно, пока сама артистка, или ее 21-летняя дочь Доминика не просветят общественность. Однако они молчат: Хлебникова по причине исчезновения, а ее дочь — по причине того, что живет и учится в Англии.
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Звёзды , Марина Хлебникова
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