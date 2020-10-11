Звезды, чья внешность изменилась до неузнаваемости 

Сравнивая свежие фото знаменитостей с их снимками десятилетней давности, не веришь порой собственным глазам, ведь на них можно обнаружить двух разных людей. Герои нашей подборки — звезды, которые так увлеклись «улучшайзингом», что перестали быть похожими на себя. Постарайтесь не упасть со стула, ведь эти фото «до» и «после» сильно вас шокируют.

Первая в нашем списке — поющая ведущая. Она настолько сильно отличается от своей ранней версии, что, кажется, будто на фото слева даже не она.

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Губы Ольги на старых снимках не могут похвастать объемом, а скулы — завидной остротой. Очевидно, Бузова неплохо над собой поработала. Вернее, хирург, которому она доверилась. Радикальные внешние изменения Ольги связаны не только с пластическим тюнингом. Девушка полностью поменяла имидж: на смену пергидрольным волосам пришел благородный каштан, а шоколадный загар преобразился в приятную смуглость. Все эти перемены и привели к тому, что за каких-то 10-15 лет Бузова изменилась на 180 градусов. Ну, во всяком случае внешне…

Об операциях супруги футболиста слагают легенды. А все потому, что на архивных снимках Мария выглядит совсем уж иначе.

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От пухленьких щек, тонких губ и носа, слегка раздающегося к кончику, не осталось и следа. Вместо них — типичное инстаграм-лицо, к которому фанаты девушки уже успели привыкнуть. Мария легла на операционный стол не только ради нового лица. Чтобы соответствовать глянцевым стандартам красоты, жена спортсмена «сделала» еще и грудь. Поклонники девушку не осуждают, но предостерегают: еще чуть-чуть, и в Марии не останется ничего живого.

В отличие от других знаменитостей, полюбивших операции, бывшая супруга Гуфа хотя бы честно о них рассказывает (и даже показывает последствия в Инстаграме). Айза не стесняется своей любви к тюнингу и даже активно его пропагандирует. Несмотря на отсутствие хирургических тайн, метаморфозы Анохиной продолжают шокировать общественность.

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Со старых снимков Айзы на нас смотрит миловидная девушка с ямочками на щеках и каким-то особенным взглядом, свойственным только ей. Если же зайти в инстаграм светской дивы, увидишь типичное «пластическое» лицо: веки, натянутые по самое не хочу, скулы, о которые можно порезаться, и губы, готовые вот-вот лопнуть. Но если Айзе так нравится, почему бы и нет, верно?

Дооперационные фотографии этой блондинки собирают тысячи комментариев, когда попадают в Сеть. Виктория, как и Мария Погребняк, полностью перекроила себя и сильно похудела, поэтому на старых снимках ее не узнать.

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Молодую Лопыреву хейтеры обычно сравнивают с буфетчицей, а поклонники любовно называют «пампушкой». Чтобы довести себя до идеала, модель уменьшила щеки, накачала губы, вставила виниры и сбросила десяток-другой килограммов. Как бы ни выглядела Вика раньше, сейчас она имеет вполне себе инстаграмный вид, чем, судя по всему, очень довольна.

Уже бывшая подруга Тимати тоже не похожа на себя пару лет назад. В 2014 году Решетова участвовала в конкурсе «Мисс Россия», и в девушке со сцены уже не узнать сегодняшнюю Настю.

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